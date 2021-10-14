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АПИ: Сняг при Троянския проход и Петрохан, шофьорите да карат внимателно

14 октомври 2021 10:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 33
Снимката е илюстративна

От Агенция "Пътна инфраструктура" предупреждават за повишено внимание при шофиране през Троянския проход, тъй като там вали сняг.

Снеговалеж има по път І-6 ГКПП "Гюешево" - с. Вратца в област Кюстендил.

Шофьорите да се движат с повишено внимание по път II-81 през прохода „Петрохан“ поради снеговалеж, предупреждават още от АПИ.

Източник: БНР
Снимка: Станимир Петков

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