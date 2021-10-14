АПИ: Сняг при Троянския проход и Петрохан, шофьорите да карат внимателно

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 33

От Агенция "Пътна инфраструктура" предупреждават за повишено внимание при шофиране през Троянския проход, тъй като там вали сняг.

Снеговалеж има по път І-6 ГКПП "Гюешево" - с. Вратца в област Кюстендил.

Шофьорите да се движат с повишено внимание по път II-81 през прохода „Петрохан“ поради снеговалеж, предупреждават още от АПИ.