Прекъсване водоподаването на с.Чокоба

ВиК-Сливен преди 36 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (четвъртък)14.10.2021г. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Чокоба.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.