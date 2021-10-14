Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (четвъртък) 14.10.2021г. от 12.45ч до 17:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.