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3183 са новите случаи на коронавирус в България през последното денонощие, 89 от тях в Сливенско
3183 са новите случаи на коронавирус, потвъдени при направени 18 725 теста. Положителните проби са 17%. 85.27% от новозаразените не са ваксинирани, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 87; Бургас – 155; Варна – 205; Велико Търново – 69; Видин – 71; Враца – 73; Габрово – 60; Добрич – 64; Кърджали – 15; Кюстендил – 93; Ловеч – 57; Монтана – 96; Пазарджик – 54; Перник – 93; Плевен – 63; Пловдив – 310; Разград – 39; Русе – 76; Силистра – 31; Сливен – 89; Смолян – 26; София област – 145; София (град) – 915; Стара Загора – 119; Търговище – 19; Хасково – 56; Шумен – 44; Ямбол – 59.
Активните случаи са 57 057, в болница се лекуват 5867 души, 493 от тях са в интензивно отделение. За денонощие хоспитализираните са 721, 90.15% от тях не са ваксинирани.
Като излекувани за последните 24 часа са отчетени още 1486 лица.
През вчерашния ден починалите от инфекцията са 98, 93.88% от тях не са били ваксинирани. Жертвите на вируса вече са 22 102.
Поставените вакснини за последните 24 часа са 8064. Със завършен имунизационен цикъл са 1 377 516 души.
Снимка: Станимир Петков