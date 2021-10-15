Оранжев код за валежи в 16 области в страната обявиха синоптиците за днес

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 36

Оранжев код за проливни валежи в 16 области предимно в Централна България издаде Националният институт по метеорология и хидрология за днес.

За всички останали области освен Добрич и Варна кодът е жълт.