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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Оранжев код за валежи в 16 области в страната обявиха синоптиците за днес

15 октомври 2021 10:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 36
Кодове за опасно време са в сила днес

Оранжев код за проливни валежи в 16 области предимно в Централна България издаде Националният институт по метеорология и хидрология за днес.

За всички останали области освен Добрич и Варна кодът е жълт.

Снимка: НИМХ

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