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Криминална хроника Ямбол - 15.10.2021 г.

15 октомври 2021 13:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 18
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 15.10.2021 г.

 

В РУ-Тунджа е образувано бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол. Снощи около 22:30 ч. на път I-7, км. 266 /село Окоп/ е спрян за проверка лек автомобил „Ауди А4“, управляван от 37-годишен мъж. При извършена проверка на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Мъжът е отказал да му бъде взета кръвна проба за изследване. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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