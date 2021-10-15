Криминална хроника Ямбол - 15.10.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 18

Информационен бюлетин 15.10.2021 г.

В РУ-Тунджа е образувано бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол. Снощи около 22:30 ч. на път I-7, км. 266 /село Окоп/ е спрян за проверка лек автомобил „Ауди А4“, управляван от 37-годишен мъж. При извършена проверка на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Мъжът е отказал да му бъде взета кръвна проба за изследване. Работата по случая продължава.