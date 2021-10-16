3440 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 66 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 31

3440 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 730 теста, показват данните в Единната информационна система. 91.86% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 537 752, като активните са 58 764.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 161, Бургас – 125, Варна – 263, Велико Търново – 98, Видин – 72, Враца – 60, Габрово – 82, Добрич – 107, Кърджали – 25, Кюстендил – 54, Ловеч – 56, Монтана – 80, Пазарджик – 82, Перник – 87, Плевен – 68, Пловдив – 267, Разград – 43, Русе – 94, Силистра – 45, Сливен – 66, Смолян – 26, София – 126, София (град) – 980, Стара Загора – 171, Търговище – 37, Хасково – 81, Шумен – 37, Ямбол – 47.

През изминалото денонощие са били излекувани 1647 души, а за целия период – 456 800.

В болница за лечение са настанени 5 936 души, от които 509 са в интензивни отделения. 740 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

86 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 22 188.

Към момента общо 2 623 783 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8 634.