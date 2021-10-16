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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Йорданка Фандъкова е под карантина след положителен тест за Covid-19

16 октомври 2021 18:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 38
Йорданка Фандъкова

Столичният кмет Йорданка Фандъкова е под карантина след положителен тест за коронавирус.

Чрез фейсбук Фандъкова обяви, че тя и съпругът ѝ, който е лекар в отделение за болни от Covid деца, са заразени с вируса, но са ваксинирани и нямат симптоми.

Кметът на София допълни, че докато е карантинирана ще работи дистанционно.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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