Йорданка Фандъкова е под карантина след положителен тест за Covid-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 38

Столичният кмет Йорданка Фандъкова е под карантина след положителен тест за коронавирус.

Чрез фейсбук Фандъкова обяви, че тя и съпругът ѝ, който е лекар в отделение за болни от Covid деца, са заразени с вируса, но са ваксинирани и нямат симптоми.

Кметът на София допълни, че докато е карантинирана ще работи дистанционно.