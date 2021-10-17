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1867 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 86 от тях в Сливенско
1867 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 11 811 теста, показват данните в Единната информационна система. 85.54% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 539 169, като активните са 60 032.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 61, Бургас – 135, Варна – 192, Велико Търново – 32, Видин – 38, Враца – 25, Габрово – 23, Добрич – 43, Кърджали – 7, Кюстендил – 57, Ловеч – 33, Монтана – 16, Пазарджик – 18, Перник – 63, Плевен – 25, Пловдив – 182, Разград – 14, Русе – 27, Силистра – 13, Сливен – 86, Смолян – 14, София – 89, София (град) – 557, Стара Загора – 60, Търговище – 12, Хасково – 14, Шумен – 7, Ямбол – 24.
През изминалото денонощие са били излекувани 556 души, а за целия период – 457 356.
В болница за лечение са настанени 6 035 души, от които 512 са в интензивни отделения. 262 са новопостъпилите в болнично заведение, от които 90.08% не са били ваксинирани.
43 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 22 231.
Към момента общо 2 626 708 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 925.
Снимка: Станимир Петков