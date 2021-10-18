Нарушено водоподаването на с.Калояново

ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Понеделник) 15.10.2021г. до отстраняването на аварията е възможно нарушено водоподаването на с.Калояново в района на мелницата

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.