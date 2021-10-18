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През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 22 заразени с коронавирус, 1000 за страната
1 000 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 5 683 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 540 619, като активните са 60 485.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 27, Бургас – 33, Варна – 114, Велико Търново – 23, Видин – 12, Враца – 23, Габрово – 37, Добрич – 12, Кърджали – 7, Кюстендил – 14, Ловеч – 14, Монтана – 3, Пазарджик – 23, Перник – 57, Плевен – 13, Пловдив – 52, Разград – 5, Русе – 16, Силистра – 16, Сливен – 22, Смолян – 9, София област – 33, София (град) – 283, Стара Загора – 106, Търговище – 10, Хасково – 18, Шумен – 10, Ямбол – 8.
През изминалото денонощие са били излекувани 504 души, а за целия период – 457 860.
В болница за лечение са настанени 6 074 души, от които 512 са в интензивни отделения.
43 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 22 274.
Снимка: Станимир Петков