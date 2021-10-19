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През последното денонощие в Сливенско са регистрирани 97 заразени с коронавирус, 4979 за цялата страна

19 октомври 2021 09:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 68
Данни за коронавирус

4979 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 26 780 теста, показват данните в Единната информационна система. 84.23% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 545 598, като активните са 63 241.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 204, Бургас – 64, Варна – 240, Велико Търново – 165, Видин – 54, Враца – 143, Габрово – 132, Добрич – 79, Кърджали – 19, Кюстендил – 112, Ловеч – 92, Монтана – 243, Пазарджик – 86, Перник – 113, Плевен – 106, Пловдив – 456, Разград – 59, Русе – 144, Силистра – 67, Сливен – 97, Смолян – 43, София – 213, София (град) – 1451, Стара Загора – 301, Търговище – 62, Хасково – 72, Шумен – 84, Ямбол – 78.

През изминалото денонощие са били излекувани 2009 души, а за целия период – 459 869.

В болница за лечение са настанени 6258 души, от които 537 са в интензивни отделения. 1251 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

214 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 22 488. От починалите през този период 94.39% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 634 699 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 6201.

Снимка: Станимир Петков

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