Национален отборен шампионат по джудо

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 ден, брой четения: 4 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 4

Състезателките на СК "Хаджи Димитър" заеха първо място отборно при жените до 21 г. и станаха втори при девойките.

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