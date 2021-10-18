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Национален отборен шампионат по джудо

18 октомври 2021 09:31, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 ден, брой четения: 4
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Състезателките на СК "Хаджи Димитър" заеха първо място отборно при жените до 21 г. и станаха втори при девойките.

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