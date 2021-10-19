Криминална хроника Ямбол - 19.10.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 23

Информационен бюлетин 19.10.2021 г.

За броени часове служители от РУ-Елхово разкриха кражба от частен дом в града. Вчера, в ранния следобед в полицията постъпил сигнал, че от къща, собственост на възрастна жена е извършена кражба на различни вещи и около 100 лева. При проведените незабавни издирвателни мероприятия е установен извършителят на посегателството – непълнолетен местен жител. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава съвместно с инспектор от детска педагогическа стая.