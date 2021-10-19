Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 19.10.2021 г.

19 октомври 2021 11:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 23
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 19.10.2021 г.

 

За броени часове служители от РУ-Елхово разкриха кражба от частен дом в града. Вчера, в ранния следобед в полицията постъпил сигнал, че от къща, собственост на възрастна жена е извършена кражба на различни вещи и около 100 лева. При проведените незабавни издирвателни мероприятия е установен извършителят на посегателството – непълнолетен местен жител. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава съвместно с инспектор от детска педагогическа стая.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишна


 