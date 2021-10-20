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Заповед РД-11-16-005/14-10.2021 на Областен управител на Област Сливен

20 октомври 2021 07:47, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 25 минути, брой четения: 11

Заповед РД-11-16-005/14-10.2021 на Областен управител на Област Сливен, с което се връща Решение 330/ 24.09.2021 на Общински съвет- Твърдица за ново обсъждане.

Файлове

РД-11-16-005-14.10.2021 [122KB]

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