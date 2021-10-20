103 са заразените с коронавирус в Сливенско през последното денонощие, 4957 за цялата страна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 32

4957 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 22 264 теста, показват данните в Единната информационна система. 84.91% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 550 555, като активните са 65 331.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 149, Бургас – 228, Варна – 366, Велико Търново – 92, Видин – 100, Враца – 105, Габрово – 78, Добрич – 91, Кърджали – 33, Кюстендил – 98, Ловеч – 108, Монтана – 113, Пазарджик – 144, Перник – 127, Плевен – 103, Пловдив – 479, Разград – 60, Русе – 104, Силистра – 60, Сливен – 103, Смолян – 56, София – 192, София (град) – 1426, Стара Загора – 214, Търговище – 44, Хасково – 138, Шумен – 62, Ямбол – 84.

През изминалото денонощие са били излекувани 2743 души, а за целия период – 462 612.

В болница за лечение са настанени 6377 души, от които 558 са в интензивни отделения. 895 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

124 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 22 612. От починалите през този период 95.16% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 643 788 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 9097.