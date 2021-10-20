Предимно слънчево и топло време ни очаква в сряда

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 36

Днес ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в низините ще има мъгла или ниска облачност. В източните райони ще се появи слаб южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°. Това е прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб запад-северозападен, по най-високите върхове северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра – около 6°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност или мъгла. След обяд ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще са 16° – 17°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще бъде слънчево и тихо. Минималната температура ще е 7°, а максималната 18°.