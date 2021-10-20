Ограничават временно движението по улица „Славянска“ на 21 октомври – четвъртък

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Във връзка с дейности по отстраняване на суха растителност и клони в района на улица „Славянска“, утре, 21 октомври, във времето от 10 до 11 ч., улицата ще бъде затворена за движение. За това съобщават от Общинско предприятие „Озеленяване“. От там се извиняват на гражданите за причиненото неудобство и допълват, че след приключване на дейностите в посоченото време, движението отново ще бъде възстановено.