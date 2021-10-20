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Ограничават временно движението по улица „Славянска“ на 21 октомври – четвъртък

20 октомври 2021 14:45, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Zatvorena ulica

Във връзка с дейности по отстраняване на суха растителност и клони в района на улица „Славянска“, утре, 21 октомври, във времето от 10 до 11 ч., улицата ще бъде затворена за движение. За това съобщават от Общинско предприятие „Озеленяване“. От там се извиняват на гражданите за причиненото неудобство и допълват, че след приключване на дейностите в посоченото време, движението отново ще бъде възстановено.

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