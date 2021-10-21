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4522 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 90 от тях в Сливенско
4522 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 25 040 теста, показват данните в Единната информационна система. 85.60% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 555 077, като активните са 68 776.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 165, Бургас – 142, Варна – 377, Велико Търново – 127, Видин – 63, Враца – 97, Габрово – 83, Добрич – 100, Кърджали – 29, Кюстендил – 105, Ловеч – 79, Монтана – 112, Пазарджик – 92, Перник – 133, Плевен – 110, Пловдив – 364, Разград – 56, Русе – 94, Силистра – 45, Сливен – 90, Смолян – 29, София – 183, София (град) – 1386, Стара Загора – 212, Търговище – 27, Хасково – 68, Шумен – 71, Ямбол – 83.
През изминалото денонощие са били излекувани 970 души, а за целия период – 463 582.
В болница за лечение са настанени 6494 души, от които 567 са в интензивни отделения. 714 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
107 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 22 719. От починалите през този период 93.46% не са били ваксинирани.
Към момента общо 2 657 271 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 484.
Снимка: Станимир Петков