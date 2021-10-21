Почина Владимир Каролев

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 24

Починал е икономистът Владимир Каролев. Новината са потвърдили за Нова тв от болница „Токуда“.

Икономистът е издъхнал тази нощ след дълга борба за спасяването на живота му.

На 10 май т.г. Каролев бе открит в тежко състояние край връх Тодорка след инцидент, докато карал сноуборд.