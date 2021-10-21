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Почина Владимир Каролев

21 октомври 2021 09:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 24
Владимир Каролев

Починал е икономистът Владимир Каролев. Новината са потвърдили за Нова тв от болница „Токуда“.

Икономистът е издъхнал тази нощ след дълга борба за спасяването на живота му.

На 10 май т.г. Каролев бе открит в тежко състояние край връх Тодорка след инцидент, докато карал сноуборд.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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