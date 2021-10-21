От 01.11.2021 г. сектор „Български документи за самоличност“ в Сливен преминава към нормално работно време

Туида Нюз преди 13 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 9

От 01.11.2021 г. сектор „Български документи за самоличност“ в Сливен преминава към нормално работно време от 08,30 ч. до 17,30 ч. без прекъсване. Почивни дни: събота и неделя.

Желаещите да се възползват от удълженото работно време /07,30ч.-17,30ч.,/ могат да го направят до 29 октомври.