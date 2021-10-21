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От 01.11.2021 г. сектор „Български документи за самоличност“ в Сливен преминава към нормално работно време
Излъчване: Туида Нюз преди 13 минути, брой четения: 9
От 01.11.2021 г. сектор „Български документи за самоличност“ в Сливен преминава към нормално работно време от 08,30 ч. до 17,30 ч. без прекъсване. Почивни дни: събота и неделя.
Желаещите да се възползват от удълженото работно време /07,30ч.-17,30ч.,/ могат да го направят до 29 октомври.