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Сливен. Новини от източника. Последни новини

От 01.11.2021 г. сектор „Български документи за самоличност“ в Сливен преминава към нормално работно време

21 октомври 2021 10:12, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 13 минути, брой четения: 9
Паспортна служба

От 01.11.2021 г. сектор „Български документи за самоличност“ в Сливен преминава към нормално работно време от 08,30 ч. до 17,30 ч. без прекъсване. Почивни дни: събота и неделя.

Желаещите да се възползват от удълженото работно време /07,30ч.-17,30ч.,/ могат да го направят до 29 октомври.

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