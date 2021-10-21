Нарастващ интерес към европейските зелени сертификати

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 41

По-голям интерес към пунктовете за тестване и ваксинация се отбелязва в България след влизането в сила на изискването за представяне на "зелен сертификат" при влизане в редица закрити места.

Повече от 1 милион европейски зелени сертификати са изтеглени чрез Националната здравна информационна система. На 20 октомври бяха изтеглени общо 50 000 документа. 65% от тях са поискани след 19:00 часа. Много от хората със зелени сертификати в България ги имат на хартия, докато ги получават от личните си лекари или центровете за ваксинации.

Потребителите могат да изтеглят своята електронна версия на сертификата от https://www.his.bg/bg/dgc и да го съхраняват на мобилните си устройства.