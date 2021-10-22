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Рекорд от заразени с коронавирус в Сливенско през последното денонощие - 128, за цялата страна те са 4816
4816 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 47 370 теста, показват данните в Единната информационна система. 87.58% от ново заразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 559 833, като активните са 72 022.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 181, Бургас – 168, Варна – 336, Велико Търново – 147, Видин – 61, Враца – 128, Габрово – 109, Добрич – 98, Кърджали – 29, Кюстендил – 74, Ловеч – 69, Монтана – 145, Пазарджик – 143, Перник – 111, Плевен – 70, Пловдив – 441, Разград – 55, Русе – 103, Силистра – 44, Сливен – 128, Смолян – 41, София – 188, София (град) – 1477, Стара Загора – 208, Търговище – 41, Хасково – 94, Шумен – 75, Ямбол – 52.
През изминалото денонощие са били излекувани 1450 души, а за целия период – 465 032.
В болница за лечение са настанени 6608 души, от които 590 са в интензивни отделения. 814 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
120 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 22 839. От починалите през този период 92.50% не са били ваксинирани.
Към момента общо 2 685 512 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 28 191.
Снимка: Станимир Петков