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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 22.10.2021
САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно
ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно
ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно
САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно
ШОФЬОР с категория C средно
МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ средно
ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИ средно
ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ средно
СКЛАДОВ РАБОТНИК средно
САНИТАР средно
ШЛОСЕР средно
ЗАВАРЧИК средно
СТРУГАР средно
ПОЧИСТВАЧ НА ОТЛИВКИ основно
ЛЕЯР средно
ОБЩ РАБОТНИК основно
АВТОМОНТЬОР средно
ОПЕРАТОР-ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛ средно
ОПАКОВАЧ средно
ТАПИЦЕР средно
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА висше
ЛЕКАР висше
ЛЕКАР-КАРДИОЛОГ висше
МОНТЬОР-МЕХАНИК средно
ОХРАНИТЕЛ средно
РЕЗАЧ-ГОРСКИ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ основно
ПОМОЩНИК ГОТВАЧ средно
ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ основно
МОНТАЖНИК ДОГРАМА средно
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК С АНГЛ. ЕЗИК висше
ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА висше
ЗАВАРЧИК средно
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ висше
УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП висше
ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ средно
ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ средно
ГРАДИНАР средно