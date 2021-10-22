Опашки за ваксини и в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 38

Опашка от чакащи за ваксинация имаше през целия ден пред единственияимунизационен кабинет в Ямбол. Няма върнати желаещи, въпреки изтеклото работно време. От Регионалната здравна инспекция уверяват, че са налични достатъчно количества и от трите вида ваксини.

Постоянна опашка от повече от 20 чакащи имаше през целия ден пред кабинета в РЗИ в Ямбол. Защо днес е взето решението за ваксинация?

През вчерашиния ден са поставени рекорден брой ваксини от началото на октомври 166, като от тях първа доза на 116 души, посочи главният секретар на РЗИ Донка Желева

Междувременно заболеваемостта в областта продължава да се покачва и вече достига 580 на 100 хил. население.