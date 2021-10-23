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4826 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 89 от тях в Сливенско
4826 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 30 772 теста, показват данните в Единната информационна система. 87,34% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 564 719, като активните са 75 532.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 172, Бургас – 157, Варна – 430, Велико Търново – 162, Видин – 67, Враца – 87, Габрово – 46, Добрич – 85, Кърджали – 27, Кюстендил – 104, Ловеч – 66, Монтана – 159, Пазарджик – 93, Перник – 136, Плевен – 98, Пловдив – 477, Разград – 39, Русе – 132, Силистра – 59, Сливен – 89, Смолян – 35, София – 188, София (град) – 1399, Стара Загора – 236, Търговище – 37, Хасково – 76, Шумен – 77, Ямбол – 92.
През изминалото денонощие са били излекувани 1180 души, а за целия период – 466 212.
В болница за лечение са настанени 6685 души, от които 595 са в интензивни отделения. 768 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
136 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 22 975. От починалите през този период 92,65% не са били ваксинирани.
Към момента общо 2 709 549 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 24 042.
Снимка: Станимир Петков