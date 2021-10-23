Издирват 75-годишна жена от Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 101 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 101

Районното управление в Сливен обяви за издирване 75-годишната Цонка Андреева Панова. Жената е напуснала дома си в село Бинкос на 21 октомври.

Жената е със среден ръст, слаба, очи кафяви, лице мургаво. Снимката е от 2014 година.

Ако някой има информация за местонахождението на издирваната жена, може да подаде сигнал на телефони 112, 044 644 333- РУ-Сливен, 0898460048 - инспектор Д.Динев или да се свърже с най-близкото поделение на МВР.