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Актуално за производителността на AMD процесорите под Windows 11

23 октомври 2021 11:52, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 2 дни, брой четения: 61
AMD

21.10.2021 г. -Днес AMD пусна обновление в своята „база знания“ (knowledge base) с подробности от AMD и Microsoft, които се отнасят до станалите широко известни проблеми с производителността на AMD процесорите, когато работят под Windows 11. И двата проблема са решени и техните решения са достъпни за потребителите.

Актуализациите са, както следва:

• Microsoft пусна софтуерен ъпдейт, който адресира проблема с латентността на L3 кеша. Той може да бъде изтеглен от базата знания на Microsoft - KB 5006476 - от 21 октомври 2021 г.

• AMD Chipset Driver версия 3.10.08.506 адресира UEFI CPPC2 проблема и е също наличен за изтегляне от 21 октомври 2021 г.

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