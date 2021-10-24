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3354 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 105 от тях в Сливенско
3354 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 25 323 теста, показват данните в Единната информационна система. 87,81% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 568 073, като активните са 78 518.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 150, Бургас – 249, Варна – 365, Велико Търново – 76, Видин – 60, Враца – 78, Габрово – 37, Добрич – 76, Кърджали – 20, Кюстендил – 70, Ловеч – 50, Монтана – 43, Пазарджик – 77, Перник – 89, Плевен – 49, Пловдив – 233, Разград – 54, Русе – 63, Силистра – 33, Сливен – 105, Смолян – 11, София – 158, София (град) – 921, Стара Загора – 126, Търговище – 22, Хасково – 47, Шумен – 28, Ямбол – 64.
През изминалото денонощие са били излекувани 310 души, а за целия период – 466 522.
В болница за лечение са настанени 6792 души, от които 602 са в интензивни отделения. 349 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
58 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 23 033. От починалите през този период 94,83% не са били ваксинирани.
Към момента общо 2 721 234 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 690.
Снимка: Станимир Петков