Почти целият товар от кораба „Вера Су” е претоварен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 78 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 78

Почти целият товар от кораба „Вера Су” е претоварен, съобщиха от Министерството на транспорта. Едната част е транспортирана до пристанище Варна-Изток, а другата - в цистерни е превозена с моторен кораб „Варна" до ферибота в Белослав. Даниела Стойнова разговаря с Росен Граматиков - офицер по сигурността на фериботния комплекс относно операцията.

"Товарът ще се съхранява във фериботния комплекс. Това е само част от товара, свален от "Вера Су".