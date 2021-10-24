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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Почти целият товар от кораба „Вера Су” е претоварен

24 октомври 2021 14:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 78
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Почти целият товар от кораба „Вера Су” е претоварен, съобщиха от Министерството на транспорта. Едната част е транспортирана до пристанище Варна-Изток, а другата - в цистерни е превозена с моторен кораб „Варна" до ферибота в Белослав. Даниела Стойнова разговаря с Росен Граматиков - офицер по сигурността на фериботния комплекс относно операцията.

"Товарът ще се съхранява във фериботния комплекс. Това е само част от товара, свален от "Вера Су".

Източник: БНР

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