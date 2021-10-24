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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Вандали изрисуваха със свастики Градската градина в Ямбол

24 октомври 2021 14:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 86
Полиция Ямбол

Със свастики и обидни думи осъмна Градската градина в Ямбол. Има подаден сигнал в прокуратурата и полицията, съобщи „БНР“.

Стълбовете към главните алеи, парапетите на градинския мост и колоните на парка са били надраскани със син спрей. Това предизвика вълна от възмущение сред ямболии.

От Община Ямбол коментираха в социалната мрежа Facebook: „Грозен акт…Всеки има право на мнение, но..това ли е начинът?“

Източник: БНР
Снимка: Интернет

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