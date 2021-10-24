Вандали изрисуваха със свастики Градската градина в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 86 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 86

Със свастики и обидни думи осъмна Градската градина в Ямбол. Има подаден сигнал в прокуратурата и полицията, съобщи „БНР“.

Стълбовете към главните алеи, парапетите на градинския мост и колоните на парка са били надраскани със син спрей. Това предизвика вълна от възмущение сред ямболии.

От Община Ямбол коментираха в социалната мрежа Facebook: „Грозен акт…Всеки има право на мнение, но..това ли е начинът?“