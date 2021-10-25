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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 25.10.2021

25 октомври 2021 09:00, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 3 часа, брой четения: 91

No. Дата Длъжност

1576 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно

1577 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно

1578 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно

1579 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно

1602 1.10.2021 ШОФЬОР с категория C средно

1615 5.10.2021 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ средно

1616 5.10.2021 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИ средно

1632 7.10.2021 САНИТАР средно

1634 7.10.2021 ШЛОСЕР средно

1635 7.10.2021 ЗАВАРЧИК средно

1638 8.10.2021 СТРУГАР средно

1639 8.10.2021 ПОЧИСТВАЧ НА ОТЛИВКИ основно

1640 8.10.2021 ЛЕЯР средно

1643 11.10.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно

1646 11.10.2021 АВТОМОНТЬОР средно

1649 12.10.2021 ОПЕРАТОР-ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛ средно

1650 12.10.2021 ОПАКОВАЧ средно

1651 12.10.2021 ТАПИЦЕР средно

1656 14.10.2021 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА висше

1657 14.10.2021 ЛЕКАР висше

1658 14.10.2021 ЛЕКАР-КАРДИОЛОГ висше

1659 15.10.2021 МОНТЬОР-МЕХАНИК средно

1662 15.10.2021 РЕЗАЧ-ГОРСКИ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ основно

1668 19.10.2021 МОНТАЖНИК ДОГРАМА средно

1673 20.10.2021 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК С АНГЛ. ЕЗИК висше

1674 20.10.2021 ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА висше

1675 20.10.2021 ЗАВАРЧИК средно

1676 20.10.2021 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ висше

1678 21.10.2021 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП висше

1679 21.10.2021 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ средно

1682 22.10.2021 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ средно

1683 22.10.2021 ГРАДИНАР средно

1684 22.10.2021 УЧИТЕЛ БЕЛ висше

1685 22.10.2021 ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ висше

1686 22.10.2021 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА средно

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