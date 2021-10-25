1370 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 24 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 215 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 215

1370 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 10 554 теста, показват данните в Единната информационна система. 87,01% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 569 443, като активните са 79 312.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 51, Бургас – 61, Варна – 188, Велико Търново – 34, Видин – 14, Враца – 25, Габрово – 23, Добрич – 21, Кърджали – 12, Кюстендил – 32, Ловеч – 16, Монтана – 24, Пазарджик – 26, Перник – 39, Плевен – 34, Пловдив – 71, Разград – 8, Русе – 30, Силистра – 11, Сливен – 24, Смолян – 11, София – 51, София (град) – 446, Стара Загора – 63, Търговище – 14, Хасково – 31, Шумен – 5, Ямбол – 5.

През изминалото денонощие са били излекувани 536 души, а за целия период – 467 058.

В болница за лечение са настанени 6912 души, от които 600 са в интензивни отделения. 299 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

40 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 23 073. От починалите през този период 97,50% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 728 389 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7156.