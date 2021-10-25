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Криминална хроника Ямбол - 25.10.2021 г.

25 октомври 2021 12:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 23
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 25.10.2021 г.

 

В РУ – Ямбол е образувано досъдебно производство за управление на МПС след употреба на наркотици. На 24 октомври, малко след 16:00 часа, на ул.“Търговска“ в областния град е извършена проверка на лек автомобил „Фолксваген-Венто“, управляван от 27-годишен мъж. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за метамфетамин. Работата по случая продължава.

Служители от РУ-Ямбол разследват кражба на два велосипеда. На 24 октомври в полицията постъпил сигнал, че за времето от 17 до 24 октомври след взлом на метална скоба на врата, от помещение в междуетажно пространство на жилищен блок в комплекс „Диана“ са отнети два велосипеда. Работата по случая продължава.

Сутринта на 23 октомври на тел. 112 е получен сигнал, че през изминалата нощ в ямболския комплекс „Г Бенковски“, е нанесено увреждане на няколко леки автомобила, като са срязани общо 8 гуми и е счупено задно стъкло на един от автомобилите. Разследването по случая продължава, образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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