26 октомври - неучебен за училищата в община Сливен. За празника – илюминации в 20:00 часа

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 70 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 70

Традиционно, 26 октомври – Димитровден, празникът на Сливен, ще бъде неучебен за всички ученици от училищата, разположени на територията на община Сливен. Заради високата заболеваемост от коронавирус тази година не е предвидена официална церемония на площада, но вечерта от 20:00 часа ще има празнични илюминации.

По повод празника на Сливен се проведе традиционният 27-ми конкурс за детска рисунка „Аз и моят град", в партньорство с Художествена галерия „Димитър Добрович". В него се включиха 370 деца с художествен талант, любознателност и прекрасни идеи. Конкурсът е създаден по идея на покойната художничка Даниела Ненчева и се провежда всяка година. Официално награждаване няма да се проведе, а наградите ще бъдат доставени в детските градини и училищата.

Списък на наградените:

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ДО 7 ГОДИНИ:

1.Ванеса Радкова Иванова, 6 г., ДГ „Калина“

2. Катерина Валентинова Золен, 6 г., ДГ „Калина“

3.Владимир Стойчев Стойчев, 5 г., ДГ „Звездица“.

Поощрения:

1.Полина Галинова Микова, 6 г., ДГ „Звездица“;

2.Ромил Димитров Георгиев, 6г., ДГ „Калина“;

3.Димана Добромирова Динева, 6 г., ДГ „Еделвайс“;

4.Ивелина Йорданова Йорданова, 6 г., ДГ „Божур“;

5.Златина Вяркова Демирева, ДГ „Надежда“;

6.Катрин Веселинова Табакова, 5 г., ДГ „Божур“.

II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 1-ВИ – 2-РИ КЛАС:

1.Дарена Петкова Петкова, 9 г., Школа по изкуствата „Млади виртуози“;

2.Дея Деянова Карастоянова, 10 г., Школа по изкуствата „Млади виртуози“;

3.Тиана Миленова Иванова, 8 г., СУ „К. Константинов“.

Поощрения:

1.Димитър Кондев, II а клас, НУ „В. Левски“;

2.Божидар Валентинов Андреев, 7 г., ОУ „Ел. Багряна“;

3.Дария Миленова Петрова, 8 г., Школа по изкуствата „Млади виртуози“.

III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 3-ТИ – 4-ТИ КЛАС:

1.Исус Цонков Пенков, III б клас, ОУ „Св. П. Хилендарски“ – с. Сотиря;

2.Лилия Любомирова Динова, IV б клас, НУ „В. Левски“;

3.Даная Станимирова Георгиева, , III д клас, СУ „К. Константинов“;

Поощрения:

1.Кристияна Яворова Узунова, 10 г., НУ „В. Левски“;

2.Данаи Капела, IV б клас, СУ „К. Константинов“.

IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 5-ТИ – 6-ТИ КЛАС:

1.Зорница Георгиева Златева, VI в клас, СУ „П. Яворов“;

2.Стефани Колева, VI г клас, СУ „П. Яворов“;

3.Албена Георгиева Паскалева, VI клас, СУ „К. Константинов“;

Поощрения:

1.Жилвана Иванова Карагьозова, VI в клас, СУ „П. Яворов“;

2.Ирен Проданова, V a клас, ОУ „Димитър Петров“;

3.Александър Христов, V a клас, СУ „П. Яворов“;

4.Зина Михайлова, VI в клас, ОУ „Юрий Гагарин“.

V ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 7-МИ – 8-МИ КЛАС:

1.София Нейкова, VII б клас, СУ „П. Яворов“;

2.Калоян Милков Хаджистойчев, VII клас, ОУ „Ел. Багряна“;

3.Сребрина Александрова Желева, VII б клас, СУ „К. Константинов“;

Поощрения:

1.Кристиан Велизаров, VII г клас, СУ „П. Яворов“;

2.Мария Иванова, VII в клас, СУ „П. Яворов“;

3. Минко Илиянов Минков, 13 г., ОУ „Св. П. Хилендарски“ – с. Сотиря.

НАГРАДА НА ХГ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ“ – СЛИВЕН:

Тиана Георгиева Георгиева, VII а клас, СУ „П. Яворов“.

НАГРАДА НА ИМЕТО НА ДАНИЕЛА НЕНЧЕВА:

Велко Янков Асенов, VII д клас, ОУ „Братя Миладинови“.

Предстои да бъдат обявени и победителите от Националната изложба за изобразително изкуство - Сливен и наградата „Сирак Скитник“ за тази година.