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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на Аптечно управление Беленско шосе

26 октомври 2021 08:52, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 2 часа, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 26.10.2021г. от 09:30ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на Аптечно управление и Беленско шосе.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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