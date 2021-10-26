ПРАЗНИК Е! ДИМИТРОВДЕН Е!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 3 часа, брой четения: 29 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 29

Учениците на СУ „Йордан Йовков“- Сливен най-сърдечно Ви поздравяват по случай Димитровден и Ви пожелават много здраве, късмет и благополучие.

Честити празник!

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