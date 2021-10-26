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5863 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 92 от тях в Сливенско

26 октомври 2021 09:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 81
Коронавирус

5863 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 51 688 теста, показват данните в Единната информационна система. 86,58% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 575 306, като активните са 82 910.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 317, Бургас – 103, Варна – 317, Велико Търново – 200, Видин – 74, Враца – 182, Габрово – 144, Добрич – 77, Кърджали – 39, Кюстендил – 128, Ловеч – 103, Монтана – 231, Пазарджик – 99, Перник – 123, Плевен – 102, Пловдив – 538, Разград – 65, Русе – 177, Силистра – 62, Сливен – 92, Смолян – 48, София – 233, София (град) – 1735, Стара Загора – 295, Търговище – 57, Хасково – 128, Шумен – 115, Ямбол – 79.

През изминалото денонощие са били излекувани 2022 души, а за целия период – 469 080.

В болница за лечение са настанени 7128 души, от които 608 са в интензивни отделения. 1379 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

243 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 23 316. От починалите през този период 96,30% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 743 549 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 15 166.

Снимка: Станимир Петков

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