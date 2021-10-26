Поздравление по случай празника на Сливен Димитровден от Атанас Делибалтов

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Скъпи съграждани,

пожелавам празника на нашия роден Сливен – Димитровден да донесе на всички ви много щастие и добро настроение!

Епидемичното време, в което живеем е трудно!

Независимо от всичко, от свое име и от името на БСП ви пожелаваме крепко здраве и късмет!

Честит празник!

Атанас Делибалтов

Председател на БСП-Сливен