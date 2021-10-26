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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Поздравление по случай празника на Сливен Димитровден от Атанас Делибалтов

26 октомври 2021 10:13, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 34
Атанас Делибалтов

Скъпи съграждани,

пожелавам празника на нашия роден Сливен – Димитровден да донесе на всички ви много щастие и добро настроение!

Епидемичното време, в което живеем е трудно!

Независимо от всичко, от свое име и от името на БСП ви пожелаваме крепко здраве и късмет!

 

Честит празник!

 

Атанас Делибалтов

Председател на БСП-Сливен

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