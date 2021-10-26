Криминална хроника Ямбол - 26.10.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 часа, брой четения: 54 Излъчване:преди 7 часа, брой четения: 54

Информационен бюлетин 26.10.2021 г.

Тунджански полицаи разследват кражба от частен имот. Вчера в полицията постъпил сигнал, че през изминалите три дни от имот в село Козарево, ползван от 28-годишна жена, са отнети: телевизор, лаптоп, таблет, телефон, ключове за МПС, ъглошлайф и други вещи. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство.

Вчера в РУ-Елхово е получен сигнал, че възрастна жителка на село Лесово е установела липсата на около 300 лева от дома си. При проведените бързи издирвателни мероприятия е установено, че посегателството е извършено от двама непълнолетни местни жители. Работата по случая продължава.

В РУ-Тунджа е образувано бързо производство за управление на МПС след употреба на наркотици. На 26 октомври, около 01:10 часа, в село Окоп е извършена проверка на лек автомобил „Пежо - 406“, управляван от 24-годишен мъж. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за амфетамин и метамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.