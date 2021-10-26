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Сливен. Новини от източника. Последни новини

16 чужди граждани са заловени в гориста местност край сливенското село Стара река

26 октомври 2021 16:28, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 3 часа, брой четения: 62
ОДМВР-Сливен

В ОДМВР-Сливен се извършват административно-процесуални действия с 16 чужди граждани, заловени от горски служители в местност край село Стара река. Чужденците са мъже, без документи, представят се за граждани на Афганистан. Служители на РУ-Сливен и група „Миграция” работят по установяване на възрастта и самоличността им. Предстои да бъдат транспортирани в дома за настаняване на чужденци в град Любимец.

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