16 чужди граждани са заловени в гориста местност край сливенското село Стара река

Туида Нюз преди 3 часа, брой четения: 62 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 62

В ОДМВР-Сливен се извършват административно-процесуални действия с 16 чужди граждани, заловени от горски служители в местност край село Стара река. Чужденците са мъже, без документи, представят се за граждани на Афганистан. Служители на РУ-Сливен и група „Миграция” работят по установяване на възрастта и самоличността им. Предстои да бъдат транспортирани в дома за настаняване на чужденци в град Любимец.