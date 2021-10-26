Болничните сдружения подкрепят новите противоепидемични мерки

Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 часа, брой четения: 70 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 70

Българската болнична асоциация, Националното сдружение на частните болници и Националната асоциация на областните многопрофилни болници за активно лечение подкрепят новите противоепидемични мерки, въведени със заповед на служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров от 19 октомври 2021 г., декларацията на три сдружения, изпратени до министър Кацаров, проч.

Според декларацията медиците, работещи в българските болници, одобряват налагането на Зеления сертификат Covid-19. Пациенти с други заболявания, които се нуждаят от болнично лечение, отново са подложени на изпитание, заради увеличения брой случаи на Covid-19, се казва още в декларацията.