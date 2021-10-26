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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Болничните сдружения подкрепят новите противоепидемични мерки

26 октомври 2021 20:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 часа, брой четения: 70
Зелен сертификат

Българската болнична асоциация, Националното сдружение на частните болници и Националната асоциация на областните многопрофилни болници за активно лечение подкрепят новите противоепидемични мерки, въведени със заповед на служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров от 19 октомври 2021 г., декларацията на три сдружения, изпратени до министър Кацаров, проч.

Според декларацията медиците, работещи в българските болници, одобряват налагането на Зеления сертификат Covid-19. Пациенти с други заболявания, които се нуждаят от болнично лечение, отново са подложени на изпитание, заради увеличения брой случаи на Covid-19, се казва още в декларацията.

Източник: БНР
Снимка: Станимир Петков

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