Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Болничните сдружения подкрепят новите противоепидемични мерки
Българската болнична асоциация, Националното сдружение на частните болници и Националната асоциация на областните многопрофилни болници за активно лечение подкрепят новите противоепидемични мерки, въведени със заповед на служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров от 19 октомври 2021 г., декларацията на три сдружения, изпратени до министър Кацаров, проч.
Според декларацията медиците, работещи в българските болници, одобряват налагането на Зеления сертификат Covid-19. Пациенти с други заболявания, които се нуждаят от болнично лечение, отново са подложени на изпитание, заради увеличения брой случаи на Covid-19, се казва още в декларацията.
Източник: БНР
Снимка: Станимир Петков