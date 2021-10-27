Прекъсване на водоподаването в района на ул. "Раковски"

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 35 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 35

Днес 27.10 /сряда/ поради авария на ул."Сава Доброплодни" е прекъснато водоподаването в района до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.