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През последното денононощие в Сливенско са регистрирани 164 заразени с коронавирус, 6816 за цялата страна
6816 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 50 356 теста, показват данните в Единната информационна система. 87,54% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 582 122, като активните са 87 279.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 243, Бургас – 363, Варна – 530, Велико Търново – 226, Видин – 109, Враца – 137, Габрово – 135, Добрич – 96, Кърджали – 45, Кюстендил – 103, Ловеч – 83, Монтана – 215, Пазарджик – 152, Перник – 136, Плевен – 180, Пловдив – 630, Разград – 88, Русе – 180, Силистра – 66, Сливен – 164, Смолян – 57, София – 267, София (град) – 1918, Стара Загора – 287, Търговище – 62, Хасково – 147, Шумен – 93, Ямбол – 104.
През изминалото денонощие са били излекувани 2323 души, а за целия период – 471 403.
В болница за лечение са настанени 7325 души, от които 608 са в интензивни отделения. 1107 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
124 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 23 440. От починалите през този период 94,35% не са били ваксинирани.
Към момента общо 2 775 555 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 26 327.
Снимка: Станимир Петков