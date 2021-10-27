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И в община Ямбол учениците преминават на онлайн обучение

27 октомври 2021 12:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57
Онлайн урок

Учениците в ОБЩИНА Ямбол преминават на онлайн обучение от 28 октомври, научи 999 от РЗИ - Ямбол. Заболеваемостта от Ковид в община Ямбол достигна 758 на 100 000 души. До края на следващата седмица всички ученици от 20-те училища ще са на дистанционно обучение, детските градини продължават да работят.

Предстои от Здравната инспекция да уведомят РУО - Ямбол за да се организира учебни процес.

Припомняме че всички ученици от община Елхово от днес преминаха на онлайн обучение. Предписание за това изпрати здравната инспекция до Регионалното управление на образованието в Ямбол заради преминатата критична граница от 750 души на 100 000 в общината. Очаква се присъственото обучение в Елхово да бъде възстановено в края на следващата седмица.

Източник: Радио/TV 99

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