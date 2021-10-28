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През последното денонощие в Сливенско има 120 заразени с коронавирус, 5643 за цялата страна

28 октомври 2021 09:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 88
Тест за коронавирус

5643 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 41 613 теста, показват данните в Единната информационна система. 86,99% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 587 765, като активните са 90 543.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 248, Бургас – 233, Варна – 534, Велико Търново – 121, Видин – 79, Враца – 139, Габрово – 78, Добрич – 123, Кърджали – 24, Кюстендил – 81, Ловеч – 57, Монтана – 135, Пазарджик – 170, Перник – 167, Плевен – 162, Пловдив – 474, Разград – 42, Русе – 148, Силистра – 54, Сливен – 120, Смолян – 35, София – 215, София (град) – 1627, Стара Загора – 252, Търговище – 53, Хасково – 107, Шумен – 82, Ямбол – 83.

През изминалото денонощие са били излекувани 2225 души, а за целия период – 473 628.

В болница за лечение са настанени 7373 души, от които 607 са в интензивни отделения. 902 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

154 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 23 594. От починалите през този период 93,51% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 800 965 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 25 424.

Снимка: Станимир Петков

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