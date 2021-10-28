Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Днес 28.10 /четвъртък/ поради авария на ул. Изворите е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 19.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.