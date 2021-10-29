5178 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 93 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 51 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 51

5178 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 49 300 теста, показват данните в Единната информационна система. 87,41% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 592 943, като активните са 93 276.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 218, Бургас – 226, Варна – 428, Велико Търново – 122, Видин – 75, Враца – 140, Габрово – 116, Добрич – 116, Кърджали – 26, Кюстендил – 101, Ловеч – 99, Монтана – 131, Пазарджик – 132, Перник – 88, Плевен – 129, Пловдив – 475, Разград – 54, Русе – 139, Силистра – 49, Сливен – 93, Смолян – 42, София – 179, София (град) – 1457, Стара Загора – 246, Търговище – 60, Хасково – 108, Шумен – 72, Ямбол – 57.

През изминалото денонощие са били излекувани 2321 души, а за целия период – 475 949.

В болница за лечение са настанени 7553 души, от които 656 са в интензивни отделения. 897 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

124 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 23 718. От починалите през този период 91,08% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 824 345 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 23 395.