Слънчево с температури до 17 градуса в петък

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 32

Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в равнините и покрай водните басейни ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 12° и 17°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен изток-югоизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 5°.

По Северното Черноморие ще преобладава слънчево време. По южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността и на отделни места ще преръми. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще са 14°-16°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В Сливен ще бъде предимно слънчево и тихо. Минималната температура ще е 5°, а максималната 14°.