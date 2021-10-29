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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Радев назначи правосъдния министър Янаки Стоилов за конституционен съдия

29 октомври 2021 11:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 26
Янаки Стоилов

Досегашният министър на правосъдието Янаки Стоилов е назначен за конституционен съдия.

Мястото му в министерството заема служебният заместник на Стоилов Иван Демерджиев, съобщи президентът Румен Радев.

Иван Демерджиев е юрист с авторитет и позиции, който се утвърди като принципен заместник-министър, каза още Радев.

Източник: БГНЕС
Снимка: БТА

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