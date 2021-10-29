Радев назначи правосъдния министър Янаки Стоилов за конституционен съдия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 26

Досегашният министър на правосъдието Янаки Стоилов е назначен за конституционен съдия.

Мястото му в министерството заема служебният заместник на Стоилов Иван Демерджиев, съобщи президентът Румен Радев.

Иван Демерджиев е юрист с авторитет и позиции, който се утвърди като принципен заместник-министър, каза още Радев.